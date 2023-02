Le premier PédalDon de l’histoire de la Maison Marie-Élisabeth se solde avec une belle récolte de 38 000$, soit 13 000$ au-dessus de l'objectif.

Le défi de vélo stationnaire, qui s'est déroulé samedi au club Santé 2000, a attiré 131 participants.

Après une telle réussite, les organisateurs assurent vouloir ramener l'activité l'année prochaine.

Les sommes amassées permettront à la Maison Marie-Élisabeth de continuer à offrir des soins et services de qualité gratuits et personnalisés aux patients de la région et à leur famille.