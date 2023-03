Hydro-Québec sélectionne trois projets de parcs éoliens au Bas-Saint-Laurent dans le cadre de son appel d'offres lancé en décembre 2021.

Les projets du parc éolien Pohénégamook Picard Saint-Antonin, de la Madawaska et de Saint-Damase II ont ainsi été retenus par la société d'État.

Au total, les projets totalisent près de 750 mégawatts de puissance installée.

À lire également:

Pour la députée-ministre Maïté Blanchette Vézina, il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'économie de la région.

«Ce sont des projets à participation communautaire donc il y a des retombées économiques importantes dans les régions d'accueil», affirme-t-elle.

La ministre ajoute que ces projets montrent la volonté du gouvernement de poursuivre la transition énergétique.

«C'est notre souhait de décarboner notre économie et de mettre de l'avant l'énergie éolienne pour y arriver. Comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont le berceau de la production éolienne, avec le résultat de l'appel d'offres, on démontre que ces régions continuent de se positionner comme des leaders québécois», affirme-t-elle.

Hydro-Québec

Hydro-Québec a fait savoir mercredi dernier avoir retenu un total de sept projets équivalents à 1300 mégawatts (MW) de puissance installée dans le cadre de deux appels d’offres lancés en décembre.

Hydro-Québec anticipe que la demande québécoise augmentera de 25 térawattheures (TWh), ou 14 %, d’ici 2032. Cette progression devrait mener à la fin des surplus vers 2027. La livraison des sept projets retenus est prévue «au plus tard» pour le premier décembre 2026. Le coût moyen de fourniture prévu des sept projets est de 6,1¢/kWh. Ce coût n’inclut pas le transport et l’équilibrage.

Hydro-Québec devra signer les contrats avec les promoteurs en question. Ces ententes seront par la suite soumises à la Régie de l'énergie pour approbation. La réalisation des projets est conditionnelle à l’obtention de tous les permis requis pour la construction des travaux.

Avec des informations de La Presse canadienne