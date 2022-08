Le CISSS du Bas-Saint-Laurent assure ne pas manquer de cathéters épiduraux pour répondre à la demande des femmes enceintes de la région pour l’instant.

L’organisation surveille actuellement la situation pour s’assurer de ne pas manquer d’inventaire.

Le porte-parole, Gilles Turmel, mentionne que des livraisons sont attendues dans les prochaines semaines et que les différents CISSS et CIUSSS de la province sont en communication avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour pallier les besoins.

« Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille en collaboration avec le MSSS afin de limiter les impacts de cette pénurie. Des livraisons sont attendues d’ici quelques semaines afin de sécuriser nos inventaires. »

Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Il souligne que la pénurie de cathéters épiduraux n’est pas unique au Québec. « Il y a actuellement une pénurie mondiale de cathéters épiduraux. Cette pénurie touche tous les fournisseurs sur le marché en raison d’une absence de matière première dans la fabrication des cathéters. »

L’épidurale est utilisée pour soulager les douleurs des femmes enceintes pendant l’accouchement.