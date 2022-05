Le nouveau poste de la Sûreté du Québec de la MRC Rimouski-Neigette accueillera les policiers et la population à partir du 9 juin.

Construit au coût de 14,4 M$, l’édifice est situé à un endroit stratégique, soit à l’intersection de la Montée Sainte-Odile et du boulevard Arthur-Buies.

Pour les plus récentes nouvelles touchant le Bas-Saint-Laurent, consultez le Noovo.Info.

66 policiers, 11 employés civils et 2 cadets profiteront des nouvelles installations modernes.

Il s’agit d’un bâtiment d’un étage qui est une construction permettant de demander la certification environnementale LEED.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, est particulièrement satisfaite de constater que tous les services accessibles aux victimes seront disponibles au même endroit.

«Les mêmes personnes autour d’une victime pour ne pas qu’elle ait à chercher, à se faire répondre non, que ça change de dossier, la boîte vocale, on ne sait pas où s’adresser, qu’on se fasse dire ‘’va porter plainte ailleurs parce que ton viol s’est passé ailleurs’’. Des choses comme ça que l’on a déjà vu, on n’en veut plus» affirme Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique.

Mentionnons que la SQ conserve son poste de la rue Vanier dans le district Nazareth pour l’administration, mais également pour la salle de tir.