Un projet de 8 millions de dollars voit le jour pour l'ajout de près de 50 chambres à l'hôtel Gaspésiana de Sainte-Flavie.

Le groupe JGS projette la construction d'un bâtiment de 3 étages et l'ajout d'une piscine dans la cour avant de l'hôtel actuel.

Toutes les autres chambres du Gaspésiana seront rénovées, ce qui portera le total à une centaine d'unités lorsque les travaux seront complétés à la fin de 2023.

Pour l'actionnaire du Groupe JGS et maire de Sainte-Flavie Jean-François Fortin, il s'agit d'un projet qui répond aux besoins importants d'hébergement à la porte de la Gaspésie:

« Dans la grande région d'acceuil de la Gaspésie et même dans le coin de Rimouski, on a un manque flagrant d'unités d'hébergement. Les gens n'arrêtent pas chez nous, on est pleins durant l'été. »