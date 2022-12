Les élus de Rimouski adopteront le budget 2023 lors d'une séance extraordinaire ce lundi soir à l'hôtel de ville.

Les contribuables connaîtront l'augmentation moyenne de leur compte de taxes municipales à 20 heures.

Comme toutes les autres villes et municipalités au Québec, Rimouski doit négocier avec l'inflation des derniers mois et les augmentations pour les services, le coût des travaux et le déneigement.

En 2022, le compte de taxes des Rimouskois avait augmenté de 3% en moyenne.

La semaine dernière, la ville de Québec a annoncé une hausse moyenne des comptes de taxes de 2,5% alors que les contribuables de Montréal subiront une augmentation de 4% en 2023.