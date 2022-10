La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, a déposé son mémoire sur le projet de redécoupage électoral fédéral.

La proposition de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec entraînerait la disparition de sa circonscription.

Kristina Michaud rappelle que la répartition du territoire entre les comtés voisins représenterait une rupture au sein des communautés d'intérêts qui y existent.

La députée bloquiste argumente que la proposition ne prend pas en considération les spécificités de l'Est-du-Québec comme la superficie du territoire et les complexités socioéconomiques.

Selon elle, la disparition de la circonscription augmenterait la difficulté d'offrir des services de proximité.

« Ça représenterait une perte d'investissement et une perte de services pour la région. On voit d'année en année le gouvernement fédéral cesser d'offrir des services en région. Les bureaux de députés ou de circonscriptions sont devenus une extension du service fédéral, donc on n'a pas le choix d'être là pour les citoyens », élabore Kristina Michaud.