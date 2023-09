L'accident qui est survenu entre une camionnette et une voiture le 7 septembre dernier sur la route 132 à la hauteur du Bic a malheureusement fait un mort.

Le conducteur de l'automobile, Bryan Fournier, 18 ans s'est éteint le 18 septembre après s'être battu pour sa vie durant près de 11 jours.

L'organisation du Hockey mineur des Basques en a fait l'annonce mardi matin.

«Le monde du hockey régional est en deuil. Notre vaillant joueur du 33 des Basques s'est battu jusqu'à la fin de sa partie mais l'adversaire à vaincu... Et oui, notre Bryan Fournier s'est éteint hier soir avec sa famille autour de lui», peut-on lire sur la publication Facebook de l'organisation.

Le Hockey mineur des Basques offre toutes ses sympathies à la famille de Bryan, ses proches et ses amis-amies ainsi qu'aux gens qui gravitent autour du hockey mineur de la région.

«Il n'y aura rien de facile dans les prochains jours mais sachez que l'on est de tout coeur avec vous. Bryan, veille sur nous tous en haut et tu seras toujours notre première étoile. Nous avons aussi une pensée spéciale pour la famille Michaud. Nous sommes derrière vous aussi et on ne vous lâchera pas», est-il aussi écrit dans la publication.

Le conducteur de la camionnette aurait perdu la maitrise de son véhicule pour se retrouver dans la voie inverse où l'impact a eu lieu avec l'autre voiture pour des raisons qui sont toujours inconnu pour les autorités.