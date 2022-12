L'Association pour le développement des ainés à l'UQAR offre une nouvelle programmation d'activités de formation et conférences cet hiver.

Les activités s'adressent aux personnes de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.

Disponibles en présentiel ou en virtuel, des formations en langues, en informatique, en art et bien plus sont offertes.

Des conférences diversifiées sont aussi au programme.

Trois activités gratuites ouvertes à tous seront proposées dans la semaine du 9 janvier.

Il s'agit d'un atelier sur le fonctionnement de la plateforme Zoom, du lancement de la programmation et d'une conférence sur l'aide médicale à mourir.

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de l'Association pour le développement des ainés à l'UQAR.