L’association générale étudiante de l'UQAR manifeste pour exiger la rémunération des stages.

Une cinquantaine d'étudiants se sont rassemblés au parc de la Gare à Rimouski pour exprimer leur mécontentement quant aux stages non rémunérés.

Quelques uns ont pris la parole pour dénoncer les conditions des stagiaires et le manque de soutien du gouvernement à leur égard.

Les manifestants ont débuté la marche sur la rue de l'Évêché Ouest en direction du Cégep de Rimouski.

En réaction à la ligne de piquetage matinale, l'UQAR a dû suspendre des cours.

« On devrait être payés pour ce qu'on fait (...) déjà que des bourses ont été enlevées. Les stagiaires ont de mauvaises conditions de travail, ils n'ont pas de syndicat, ils ne sont pas protégés. Majoritairement, ce sont des milieux féminins qui ne sont pas rémunérés et ça dure depuis vraiment longtemps », déplore Marie-Ève, étudiante en enseignement en adaptation scolaire et sociale à l'UQAR et membre de l'AGECAR.