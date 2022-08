Comme c'est très souvent le cas, les automobilistes du Bas-Saint-Laurent continuent de payer le litre d'essence plus cher et même beaucoup plus cher que partout ailleurs au Québec.

Le prix du litre fait du surplace à 1,89$ depuis plusieurs jours à Rimouski et Amqui.



Sur le parcours entre les 2 villes, les automobilistes peuvent profiter du litre à 1,84$ chez le détaillant indépendant de Saint-Moïse sur la route 132.



À l'exception de l'Outaouais qui partage sa frontière avec l'Ontario, le litre d'essence le moins cher dans la province est au Saguenay-Lac-Jean à 1,77 $ soit 0,12$ de moins qu'à Rimouski et Amqui.



Il est disponible à 1,82$ à Montréal et en périphérie, à 1,83$ en Gaspésie, dans le Centre du Québec et en Abitibi et à 1,86$ à Québec.