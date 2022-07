Un deuxième rimouskois sélectionné par l'Océanic ce mardi matin au repêchage de la LHJMQ.

Avec le 28ème choix au total, son choix de 2ème ronde, l'Océanic a encore opté pour un espoir local soit le centre Mathys Dubé.



Le joueur de 5 pieds 9 pouces et 160 livres évoluait avec les Albatros du collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup la dernière saison.



Il est inscrit 22 points en 40 parties.



Par ailleurs, tout comme l'an dernier, l'Océanic a été sélectionné 3 fois en première ronde du repêchage de la LHJMQ.



D'abord, le joueur visé par l'équipe avec son 5ème choix au total, l'attaquant rimouskois Maxim Massé, a été repêché dès la 3ème sélection par les Saguenéens de Chicoutimi.



``Ça ne faisait aucun doute que Maxim Massé était un très bon joueur avec un gros gabarit, capable de s'impliquer et de marqueur des buts. Pour nous, c'était un incontournable. ``



Yannick Jean DG des Saguenéens Yannick Jean



L'Océanic n'a pas eu tellement le choix et s'est donc tourné vers un grand défenseur de 6 pieds 2 pouces des Flyers de Moncton, Spencer Gill.



Serge Beausoleil a ensuite obtenu le 9ème choix au total en cédant aux Voltigeurs de Drummondville un premier choix en 2023 et des choix de 2ème et 3ème ronde.



L'équipe a opté pour un joueur de centre d'Halifax, Quinn Kennedy.



Puis avec le 15ème choix, l'Océanic a opté pour le talent local avec le défenseur rimouskois Antony Paré qui jouait avec les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup la dernière saison.



Évidemment, la sélection de Maxim Massé par les Saguenéens a changé le plan initial de l'Océanic.



Serge Beausoleil estime toutefois que le défenseur Spencer Gill deviendra rapidement un actif important pour son équipe tout comme le 9ème choix, le centre Quinn Kennedy :



``Y'a pas eu de grandes discussions lorsqu'on a vu que Massé n'était plus disponible alors sur un tout de suite jeté notre dévolu sur Spencer Gill. Quant à Quinn Kennedy, c'est un gars qui est extraordinaire avec la rondelle, qui est un fabricant hors-paire et qui est capable de marquer sa part de but. ``