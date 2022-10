L'Opération Nez Rouge sera de retour cet hiver après deux années d'absence en raison de la pandémie.

Le recrutement des bénévoles est commencé.

Le service de raccompagnement sera en action en novembre et en décembre.

Le lancement des activités aura lieu lors d'une conférence de presse le 1er novembre. Les plages horaires seront communiquées dès lors.

Tous les profits réalisés par Opération Nez Rouge Rimouski seront remis au Club de Natation les Dauphins de Rimouski.

« On revient avec huit soirées de raccompagnement. On va avoir besoin d'environ 150 équipes de trois personnes chaque, plus le comité organisateur, plus toutes les personnes à la centrale, donc on parle d'environ 500 personnes qui travailleront pour la cause », commente Hélène Desaulniers d'Opération Nez rouge Rimouski.