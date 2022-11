Après une absence de deux ans en raison de la pandémie, l'Opération Nez Rouge Rimouski sera de retour cette année avec neuf soirées de raccompagnement.

Le service sera offert les 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22 et 23 décembre.

En raison du manque de personnel, Nez Rouge n'offrira pas de raccompagnement pour les trois derniers jours du mois.

D'ailleurs, le comité organisateur poursuit sa recherche de bénévoles:

« On estime à plus de 400 bénévoles notre besoin pour la saison 2022. Pour une soirée achalandée, c'est 75 humains sur le terrain en raccompagnement, on a besoin de [bénévoles] », explique la responsable des communications d'Opération Nez Rouge Rimouski, Hélène Desaulniers.

Les responsables espèrent récolter une somme de 20 000$.

Tous les profits iront au Club de natation Les Dauphins.