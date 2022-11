Le Comité organisateur de la 57e Finale des Jeux du Québec a procédé à l'ouverture de son Centre des bénévoles ce matin au Carrefour Rimouski.

Grâce à l'inauguration de ce local, l'organisation espère faciliter la recherche de bénévoles et offrir aux intéressés un point de rencontre pour répondre à leurs questions.

Plusieurs places restent à combler au sein de l'équipe, dont 25 avec le comité organisateur.

« On a besoin de 2500 bénévoles. On en a 900 présentement et on est contents, mais il va falloir ouvrir la machine un peu plus. Pour nous, (le Centre des bénévoles) c'est notre façon de se rapprocher de la population », explique la directrice générale de la 57e Finale des Jeux, Chantal Pilon.

Sur le plan financier, la directrice générale assure que le budget de 7M$ est toujours respecté.

Toutefois, elle ajoute qu'il manque encore des partenaires financiers.