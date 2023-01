Pour la 4ème fois, l'UQAR obtient le titre d'université de l'année en recherche au Canada.

Selon la firme indépendante Research Infosource, l'Université du Québec à Rimouski est la meilleure au pays dans sa catégorie pour son volet recherche.



Parmi les 6 critères d'évaluation, notons le financement de la recherche, le nombre total de publications dans des revues spécialisées et l'impact des publications établi par l'Observatoire des sciences et des technologies.



L'UQAR avait aussi été honorée dans sa catégorie en 2011, 2013 et en 2021.



Pour le recteur François Deschênes, les travaux de recherche contribuent à la formation d'une main d'oeuvre hautement qualifiée et permettent de mieux comprendre les enjeux et défis des milieux et de la société en général.