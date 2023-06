La cheffe Colombe St-Pierre est satisfaite de l'ouverture officielle de sa cantine côtière vendredi dernier à Saint-Fabien, malgré le mauvais temps.

Elle se dit aussi heureuse de l'accueil qu'elle a reçu dans sa nouvelle communauté.



Maintenant qu'elle concentre toutes ses énergies sur la cantine, Colombe St-Pierre ajoute qu'elle doit encore s'adapter au rythme de la restauration rapide:

«De roder un établissement, ça a son lot de stress. Il faut apprivoiser les lieux et voir à être efficace. Pour ce qui est de l'achalandage, on n'a pas bénéficié de température clémente, mais plutôt d'une clientèle extrêmement clémente et aimante. D'avoir cet accueil-là, j'ai été incroyablement surprise!»

Par ailleurs, la cheffe est montée sur scène au Gala des Lauriers de la Gastronomie la semaine dernière pour accepter le prix initiative de l’année au nom de Mange ton Saint-Laurent.

Colombe St-Pierre avait de bons mots pour le collectif:

«Ça fait surtout plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour l'état de nos ressources maritimes au Québec. Ça me fait un immense plaisir de constater que Mange ton Saint-Laurent à sa place et est en train de devenir une référence pour ceux qui veulent en savoir davantage sur nos ressources.»

Mange ton Saint-Laurent se donne le mandat d’informer les Québécois sur les enjeux scientifiques et sociétaux, ainsi que sur les initiatives porteuses en lien avec les pêcheries et le développement des communautés côtières du Bas Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.