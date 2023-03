La populaire cheffe cuisinière Colombe St-Pierre confirme le déménagement de sa cantine côtière à Saint-Fabien.

Cet hiver, la propriétaire du restaurant Chez Saint-Pierre à Bic achetait le lot du casse-croute Lilo de Saint-Fabien sur la route 132.

Colombe St-Pierre se dit heureuse de s'installer dans la municipalité, mais soulève de nombreux défis auxquels font face les restaurateurs:

«On est lourdement touchés par l'inflation dans le domaine de la restauration. (...) On travaille des heures impossibles et on a du mal à rendre nos entreprises rentables. Il faut être amoureux de son métier pour continuer dans de telles conditions.»

Rappelons que sa cantine avait dû changer d'adresse en raison du règlement de zonage de la Ville de Rimouski.

Questionnée sur les raisons de son départ, elle répond:

«Je ne me lance pas dans des débats avec la Ville de Rimouski, ça ne me tente pas et je n'ai pas l'énergie. (...) Mon problème n'est pas seulement un règlement de la Ville de Rimouski, c'est un système en entier qui est en train de nous avaler.»