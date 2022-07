La Distillerie Mitis à Mont-Joli ouvre officiellement sa terrasse à cocktails. La terrasse est située sur le toit, au-dessus du chai où sont entreposés les barils.

L’espace pourra accueillir jusqu’à 50 personnes avec un service de bar pour des cocktails ou des dégustations.

La Distillerie Mitis élargit également l’offre en proposant des bières des microbrasseries l’Octant de Rimouski et La Fabrique de Matane.

« Les gens qui venaient nous visiter à la Distillerie, c’est dans la boutique, 10 minutes sur le bord du comptoir. On voulait offrir plus pour les gens qui veulent passer une petite heure avec nous, relaxer, prendre un verre, visiter. C’est un but global. L’agrotourisme ne peut pas être juste une boutique de 10 pieds par 30 pieds. »

Yan Lévesque, copropriétaire de la Distillerie Mitis

Le copropriétaire Yan Lévesque indique que la jeune entreprise rêvait d’accueillir des clients sur une terrasse, mais que des enjeux d’autorisation, de planification et de sécurité freinaient le projet. « On va fêter nos trois ans, mais un moment donné le ‘’ça serait le fun’’ est devenu un ‘’on le fait’’ », dit-il.

La terrasse est aménagée sur le toit de la Distillerie Mitis | Crédit: Noovo Info

La terrasse, qui se veut un rendez-vous tant pour les touristes que pour la population locale, sera ouverte du jeudi au dimanche de 13 h 30 à 20 h. Yan Lévesque espère pouvoir ouvrir tous les jours, mais il souligne que le manque de personnel l’en empêche.