La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski a amassé plus de 6 M$ sur trois ans dans le cadre de sa campagne de dons majeurs. L’organisme a largement dépassé son objectif de 5 M$.



Même si la campagne s’est majoritairement déroulée en temps de pandémie, le président Louis Khalil salue la générosité de la communauté. « Tout le monde a une histoire à raconter par rapport au Centre hospitalier, que ce soit sa mère, ses amis, ou nos employés », constate-t-il.



« La pandémie nous a aidés et nous a nui. Ça nous a aidés parce que ça a propulsé la santé à l’avant-scène, mais c’était difficile parce qu’on ne pouvait pas rencontrer le monde pour les solliciter. On a dû passer entre les vagues et ça a retardé un peu. »

Louis Khalil, président de la campagne

La campagne de dons majeurs a déjà permis la réalisation de plusieurs projets, dont l’aménagement d’une salle de curiethérapie de la prostate. Les hommes atteints d’un cancer de la prostate devaient auparavant se rendre dans les grands centres afin de recevoir ce service. Ils peuvent désormais être soignés à l’hôpital de Rimouski.

La PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, mentionne que la réfection des salles de traumatologie à l’urgence est l’un des projets les plus significatifs. « On a une urgence qui n’est pas récente et qui avait besoin d’amour, particulièrement les deux salles de traumatologie qui étaient séparées par un rideau, extrêmement exiguës, les équipements n’étaient pas à la fine pointe, ce n’était pas sécuritaire pour la clientèle et les professionnels de la santé », décrit-elle.

« On a fait deux salles de trauma absolument extraordinaires, plus vastes, adaptées aux besoins et on a réussi à faire ça en contexte pandémique et sans jamais fermer l’urgence. »

Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Crédit: Maude Parent | Noovo Info

Parmi les projets à venir, Mme Malo évoque entre autres le Centre de formation clinique au pavillon de médecine de l’hôpital de Rimouski qui permettra de former des médecins en région. La première cohorte de 18 étudiants est attendue en septembre.

Des travaux de réfection de l’unité psychiatrique débuteront également dans les prochaines semaines.

Le surplus d’un million sera affecté à de futurs projets qui n’ont pas encore été annoncés.