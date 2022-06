La Maison Marie-Élisabeth lance la neuvième édition de sa plus importante activité de financement, la Loterie Marie-Élisabeth.

Après avoir recueilli un montant record de plus de 155 000 $ l’an dernier, la maison de soins palliatifs rimouskoise n’espère rien de moins cette année.



Un total de 8 000 billets seront disponibles dans différents points de vente tout l’été.

L’Association des concessionnaires automobiles de Rimouski renouvelle son partenariat pour offrir à nouveau un grand prix de 20 000 $ échangeable à l’achat d’un véhicule neuf chez l’un des 12 concessionnaires de Rimouski.

Crédit: Noovo Info | Les représentants des 12 concessionnaires automobiles de Rimouski

« L’année passée, on avait aussi augmenté le nombre de prix à 10, donc on a 10 gagnants parmi lesquels il y a le grand gagnant d’un crédit de 20 000 $ pour un véhicule neuf, sinon on a trois prix de 1000 $ et six prix de 500 $ chacun en argent. »

Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth

Les billets sont en vente au coût de 20 $. Le tirage aura lieu en janvier.