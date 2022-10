Le phénomène du vieillissement de la population continue de s'accélérer au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Selon le Panorama des régions de l'Institut de la statistique, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent représente 27,7 % de l'ensemble de la population.



Il s'agit d'une proportion nettement supérieure à la moyenne provinciale qui est de 20,3%.



Le phénomène est encore plus important en Gaspésie puisque près de 3 personnes sur 10 sont âgées de 65 ans et plus.



Pour ce qui est de l'ensemble de la population au Bas-Saint-Laurent, elle était de 199 000 personnes en 2021, une augmentation de 1 000 comparativement à l'année précédente.



La hausse la plus importante est enregistrée dans la Vallée de la Matapédia qui compte 17 800 résidents, une augmentation de 250 personnes comparativement à 2020.