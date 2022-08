C'est une journée très spécial dans le monde de la santé au Bas-Saint-Laurent.

Les 18 premiers étudiants et étudiantes du programme de doctorat en médecine de l'Université Laval font leur entrée à l'UQAR et à l'hôpital régional de Rimouski.



Ils passeront les 3 premières années de leur formation à Rimouski avant d'entreprendre leurs stages en externat dans les établissements de santé.



Construit au coût de 27 M$, le tout nouveau Pavillon de médecine adjacent à l'hôpital régional ouvrira en janvier.



Tous les étudiants de cette première cohorte ont choisi d'étudier à Rimouski.



`` Quand je parle dans ma communauté dans mon village, j'ai constaté que c'est important d'avoir un médecin en région et comment ça fait une différence. Dans mon sens des responsabilités sociales, c'est vraiment ça que je recherchais. ``



Laura-Luna Bédard, étudiante en médecine.



``Pour nous c'est l'aboutissement de beaucoup de travail mais en même temps on voit que c'est l'aboutissement du travail de tellement de personnes. On dirait qu'on se sent très bien supporté et je pense que ça donne le ton sur la qualité de l'enseignement qu'on va recevoir. ``



Gabrielle Bernatchez, étudiante en médecine.



La docteure Gabrielle Gagnon supervisera le parcours des futurs médecins.



Elle est convaincue que le programme offert à Rimouski sera de grande qualité.



``Ce qu'ils vont avoir de différent par rapport à la cohorte de Québec, c'est que l'exposition clinique sera très rapide puisque le Pavillon de médecine est adjacent à l'hôpital. C'est ça qui fait qu'un médecin est mieux qu'un autre, c'est l'expérience. Et on les met dans le bain dès le départ. ``