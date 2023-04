La programmation tant attendue des Grandes Fêtes Telus est maintenant connue.

Les Cowboys Fringants, Salebarbes, Lost Frequencies, Five Finger Death Punch, Charlotte Cardin et Phillip Phillips sont les têtes d'affiche du populaire festival rimouskois.



«Cette année, on a décidé de faire une programmation qui respecte notre mission de faire un festival pour tout le monde, avec différents styles musicaux, le moins cher possible. On a hâte d'accueillir les gens au Parc Beauséjour», commente le directeur général des Grandes Fêtes Sébastien Noël.

Beaucoup de rumeurs ont circulé dans les dernières semaines à propos de la programmation.

L'une d'entre elles voulait même que Guns and Roses vienne à Rimouski.

«Quand on sort une rumeur non fondée, ça crée des attentes. Ils n'ont jamais été dans les plans, même si les dates pouvaient concorder. Il y a un groupe qu'on avait, qui a dû annuler à la dernière minute, donc ça a retardé le processus, mais ce sont des choses qui arrivent fréquemment dans notre domaine», précise Sébastien Noël.