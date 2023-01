Si elle débute, la saison de la pêche blanche sur la banquise à Rimouski sera la plus tardive de l'histoire.

En 23 ans, jamais la glace n'a autant tardé à se former à l'embouchure de la rivière Rimouski.

Avec les grandes marées à venir en janvier, l'Association des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski ne s'attend pas à ce que la saison débute avant le prochain mois.

« Il n'y a pas beaucoup de glace, il n'y a pas de pont de glace non plus. La colonne d'eau est bien refroidie. Après les grandes marées du 20 au 25, il y a quand même du froid important qui est annoncé. Début février, pour donner espoir aux pêcheurs, on devrait être en mesure de pêcher à pied, en cabane, ça reste à voir », commente le responsable du comité de sécurité et ex-président de l'Association Gaston Dionne.