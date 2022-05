Les élus de Rimouski poursuivent leur réflexion avant de présenter un règlement final sur le dossier de la violence du parc Lepage.

La suggestion principale du comité sur le parc est de complètement fermer l’accès sur l’heure du dîner soit de 11 h à 13 h.

Une trentaine de personnes ont assisté à la rencontre d’information sur le sujet lundi soir dans la salle du conseil municipal.

Le maire et les conseillers ont pris bonne note des observations du comité élargi sur le parc Lepage, mais également des interventions formulées par les citoyens.

La sécurité des jeunes était au cœur des préoccupations et la transformation de la maison du gardien en maison des jeunes est revenue sur la table.

« D’autres solutions ont été proposées qui seront sûrement étudiées comme la conversion possible de la maison du gardien en maison des jeunes. Elle est quand même assez endommagée la maison du gardien et assez distante de l’entrée de la rue Rouleau, on parle davantage des coins boisés proche de la polyvalente, donc on se demande si une maison des jeunes serait efficace. »

Guy Caron, maire de Rimouski

Les élus rimouskois pourraient déposer un règlement amendé en juin ou encore uniquement pour la rentrée scolaire de l’automne.