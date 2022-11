La Société des transports de Rimouski annonce plusieurs changements importants aux services de transport collectif, notamment une refonte des circuits Citébus.

À partir du 19 décembre, l'offre de circuits passera de trois à cinq.

Chacun d'entres eux seront composés de 15 arrêts identifés par des couleurs propres à chaque secteur de la ville.

Tel que demandé par la population lors des consultations, les trajets seront plus rapides et linéaires.

Les deux points de correspondance disparaissent pour faire à un système plus simple:

« Ce qu'on propose, ce sont des lignes plus linéaires. On parle d'une quinzaine de minutes pour se rendre à l'extrémité de la ligne et 15 minutes pour revenir. C'est beaucoup plus facile pour les usagers de comprendre. Il n'y aura qu'un seul point de correspondance », explique Maude Bernier, directrice générale de la Société des transports de Rimouski.

De plus, les plages horaires seront bonifiées de 30%, notamment pour mieux desservir les rimouskois durant les heures de pointe.

Avec ces changements, le maire de Rimouski Guy Caron a espoir de voir la popularité des transports en commun augmenter.

« L'objectif numéro 1 de la ville et de la STR, c'est d'avoir un système de transport en commun qui est plus fréquenté qu'il l'est en ce moment et je pense qu'on va atteindre l'objectif avec l'amélioration des services », commente le maire.

Le service Citébus ne sera pas offert dans le district de Rimouski-Est.

Toutefois, la STR ne ferme pas la porte à l'ajout de circuits et à la modification des horaires.