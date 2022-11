La valeur globale de l'ensemble des propriétés situées sur le territoire de la ville de Rimouski grimpe de 14,6% dans le nouveau rôle d'évaluation.

Cet outil essentiel pour les villes et municipalités sert de base dans l'élaboration du compte de taxes qui sera expédié aux propriétaires en janvier.

Lors du dépôt du nouvau rôle triennal valide jusqu'en 2025, la firme Servitech évalue que la valeur imposable des propriétés atteint 5 milliards 667 millions de dollars, une hausse de 839 millions comparativement à 2021.

Le maire Guy Caron précise que les chiffres prouvent la vitalité économique exceptionnelle de la ville.

Sans surprise, le secteur résidentiel enregistre une importante augmentation de la valeur de 16,5%.

La hausse est encore plus forte et atteint 17 % pour les immeubles de 6 logements et plus.

Par contre, la valeur globale des immeubles commerciaux et industriels a grimpé de seulement 7,5% au cours des 3 dernières années.