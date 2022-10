Le chantier maritime Verreault de Les Méchins est vendu au Groupe Océan de Québec.

Véritable institution en Gaspésie, le chantier maritime a été inauguré en 1956 et il est toujours considéré comme l'un des plus performants dans l'Est du Canada.



Pour le président du chantier maritime Richard Beaupré, la meilleure façon d'envisager l'avenir est d'intégrer Groupe Océan.



Avec cette acquisition majeure, le groupe présidé par Jacques Tanguay augmente sa capacité, perfectionne son expertise et ajoute une centaine de travailleurs à son organisation.



La vente, dont le montant ne sera pas dévoilé, permet au Groupe Océan d'acquérir un site de grande capacité pour la réparation, une cale sèche de 244 mètres par 56 et les deux remorqueurs de Verreault Navigation.