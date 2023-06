Le corps du kayakiste qui manquait à l'appel depuis le 18 mai dernier Paul-Alexander Banko a été retrouvé sur les berges du fleuve St-Laurent entre Baie-des-Sables et St-Ulric.

Des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire se sont rendus sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances du décès.



Rappelons que le véhicule de M. Banko, âgé de 41 ans, avait été localisé dans le secteur de Notre-Dame-du-Portage le 21 mai.

Quelques jours tard son Kayak avait été retrouvé dans le secteur de Pointe-au-Père.

La Sûreté du Québec, la Garde côtière et l'Armée canadienne ont contribué aux recherches. Des hélicoptères, des navires et des embarcations ont notamment servi aux recherches qui avaient été suspendues le 24 mai dernier faute de résultat.