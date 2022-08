Le 36ème Festi Jazz International de Rimouski prendra son envol jeudi soir.

Avec la fin de la pandémie, l'organisation recevra à nouveau des artistes internationaux.



Plus de 40 spectacles sont inclus dans la programmation qui se déroule majoritairement sous le chapiteau de la rue Saint-Germain Est.



La salle Desjardins-Telus accueillera la série des grands spectacles avec Julian Lage ce soir (jeudi), Ron Di Lauro demain, Tuck et Patti samedi et Dave Young dimanche.



Sous le chapiteau de la place du festival, les spectateurs auront droit aux prestations de Sue Foley, The Brooks, Bran Van 3000 et Diogo Ramos.



Le prix des billets varie entre 20 et 40 $ et ils sont disponibles via la billetterie du festival.