Bonne nouvelle pour les amateurs de course rimouskois: après une absence de trois ans, le marathon de Rimouski sera de retour pour une 19e édition le 10 septembre.

« C'est une nouvelle qui était attendue, je crois. On a vu une excellente réaction depuis l'annonce de ce matin. Il est encore trop tôt pour fixer un objectif précis, mais on attend assurément plus de 2000 participants », commente Sébastien Bolduc, coordonnateur de l'événement.

Les intéressés pourront s'inscrire sur le site web du Marathon à partir du 30 janvier.