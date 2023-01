Le Marathon de Rimouski embauche son premier coordonnateur à temps plein depuis les débuts de l'évènement.

Il s'agit de Patrick Dumont, connu en tant que président et fondateur de Triathlon Rimouski et de coorganisateur du Triathlon Mont-Saint-Mathieu.

Il succède à Sébastien Bolduc, qui demeure président du comité organisateur.

Pour l'édition à venir en septembre, monsieur Dumont dit vouloir conserver la formule traditionnelle du populaire évènement.

« On ne changera pas une formule gagnante, mais on verra après la première année ce qui a fonctionné ou non, en fonction des habitudes des gens », explique Patrick Dumont.