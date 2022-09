De la visite rare à partir de jeudi au port de Rimouski.

Jusqu'à dimanche, les intéressés auront l'opportunité de visiter le grand voilier espagnol le Nao Trinidad.



Il s'agit d'une réplique du vaisseau amiral de l'expédition de Magellan qui a réalisé le premier tour du monde entre 1519 et 1522.



Les visites sont possibles de 13 à 19 heures jeudi et vendredi et de 10 à 17 heures samedi et dimanche.



L'accès au grand voilier est au coût de 10 $ pour les 12 ans et plus, 5$ pour les 5 à 12 ans et de 25$ pour les familles de 2 adultes et 3 enfants.



Une partie de l'argent récolté ira dans les coffres de l'association du cancer de l'Est du Québec.