Le nombre de requins blancs est à la hausse dans l'Estuaire du Saint-Laurent près des Îles-de-la-Madeleine.

Malgré une météo très capricieuse lors d'une expédition de recherche de 12 jours menée à l'île Brion, une équipe de scientifiques a profité de 4 heures d'accalmie pour filmer des requins blancs.



Écomaris

Le jeune requin blanc, qui prolonge ses séjours dans le secteur, pourrait y apprendre à chasser le phoque.

Membre de l'expédition et de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent, Lyne Morisette tient d'entrée de jeu à sécuriser les locaux et surtout les touristes.

«Je vous dirais que tout ce qui est tourisme et plages, on est vraiment pas dans le film Jaws. La réalité est toute autre. Le risque de se faire attaquer par un requin quand on considère le contexte est vraiment très très faible. Évidemment, il faut éviter d'aller se baigner où il y a des phoques à proximité.»



Écomaris

Spécialiste reconnue internationalement en mammifères marins, Lyne Morisette est convaincue que la présence plus nombreuse des requins dans l'Estuaire est bénéfique.

«Les pêcheurs sont contents en fait. Il y a une énorme population de phoques gris soit plus de 600 000 individus dans le Golfe du Saint-Laurent si bien que ce n'est certainement pas quelques phoques de moins qui va débalancé la structure de l'écosystème.»

