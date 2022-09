Le nouveau vaccin bivalent de Moderna sera disponible à partir de samedi dans les sites du Bas-Saint-Laurent.

Le CISSS confirme un premier arrivage de 3 600 doses.



Cette dose de rappel sera offerte aux personnes âgées de 30 ans et plus et sur rendez-vous seulement via Clic Santé ou au numéro de téléphone habituel 1-877-644-4545.



Il y a un nombre limité de rendez-vous disponible du 10 au 15 septembre en raison de la disponibilité des vaccins bivalents.