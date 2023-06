La solution aux enjeux de transport collectif en région passe par le partage des ressources.

C'est l'opinion du président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) Jacques Demers.



Plusieurs municipalités bas-laurentiennes peinent à couvrir les coûts associés au transport et à la mobilité durable, sans parler des difficultés à attirer et à retenir la main d'oeuvre en région.

Monsieur Demers propose aux élus locaux de travailler ensemble plutôt qu'en silo:

«Il faut regarder de quelles façons on peut travailler collectivement, c'est-à-dire des régies pour certains services, par exemple. Aussi, les gens de haut niveau qu'on veut attirer comme des directeurs généraux pourraient travailler pour plus d'une municipalité à la fois. On parle beaucoup de regroupements et on a la chance présentement d'avoir de l'aide financière»

Concernant le transport aérien, le président de la FQM considère que le programme des vols interrégionaux à 500$ ne peut pas fonctionner avec la fiabilité actuelle des départs:

«Le problème s'accentue plutôt que de diminuer. Les gens ne se fient plus à ce programme, ils décident de prendre leur voiture ou d'autres moyens de transport s'ils veulent être sûrs de voyager. Ça n'a pas de bon sens. Si on veut être efficaces, ça nous prend des aéroports performants en région.»

Jacques Demers était en visite à Mont-Joli ce matin pour discuter d'enjeux régionaux avec les élus locaux.

En plus du transport, l'adaptation aux changements climatiques ainsi que le marché de l'emploi dans les municipalités de la région étaient au coeur des discussions.

Le président de la FQM souhaite que la rencontre puisse aider à coordonner les futures actions des acteurs du milieu municipal.