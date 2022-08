Réunis à Gaspé, les 5 candidats du Parti Québécois dans l'Est du Québec ont présenté leur plan d'action pour les régions.

D'abord, les candidats et candidates s'engage à maintenir et améliorer le programme Accès-Logis afin de lancer rapidement un vaste chantier de construction de logements sociaux et abordables.



Ils prévoient verser une allocation pouvoir d’achat et réduire les frais et cotisations que l’État québécois impose aux contribuables.



Le candidat dans Rimouski Samuel Ouellet ajoute que le Parti Québécois soutiendra davantage l’innovation dans les secteurs clés de l'économie régionale comme l’agriculture, la pêche, l’agroalimentaire et le tourisme.



Quant au député sortant de Matane-Matapédia Pascal Bérubé, il s'engage à une importante décentralisation des pouvoirs décisionnels.



Son parti veut créer un ministère des régions ainsi que qu'un plan québécois en infrastructures régional pour permettre de rattraper le retard des investissements comparativement aux grands centres.