Comme plusieurs autres activités bénéfices, le populaire Casino de Pro-Jeune Est sera de retour le samedi 18 février.

Plus de 300 invités sont attendus à la soirée qui vise le même objectif que pré-pandémie soit 20 000$.



D'ailleurs, les responsables et bénévoles de Pro Jeune-Est confirment que la pandémie a eu des impacts important sur la réussite scolaire des élèves du primaire et du secondaire.



Les demandes d'aide des jeunes de 6 à 17 ans pour de l'anxiété dans leur milieu scolaire sont nettement à la hausse.



La soirée du 18 février permettra d'appuyer concrètement les dirigeants et bénévoles de l'organisme qui lutte contre le décrochage scolaire.



La directrice générale de Pro-Jeune-Est Véronique Thibeault souhaite que l'absence de 2 ans n'aura pas trop d'impact.



''On y va avec ce qu'on connaît comme formule et on s'adapte vraiment à mesure, ça va quand même bien. Pour l'instant je ne suis pas inquiète. On continue et on met tous les efforts nécessaires pour avoir du succès.''



Elle ajoute que l'organisation est toujours à la recherche de croupiers bénévoles pour la soirée.



Les intéressés à donner un coup de main peuvent communiquer directement avec Véronique Thibeault chez Pro-Jeune-Est.



Les billets individuels au coût de 50$ sont en vente au jedonneenligne.org/pro-jeune-est/.



Des tables complètes sont également disponible pour les entreprises.