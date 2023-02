Accueil et Intégration BSL et ses partenaires invitent la population à une activité de sensibilisation à la violence sexuelle.

L'activité Le Privilège de Dénoncer aura lieu samedi à 19h à La Station de Rimouski.

Pour l'occasion, le livre du même titre de l'autrice Kharoll-Ann Souffrant sera officiellement lancé.

L'ouvrage traite «des conditions qui pourraient expliquer l'absence de la parole des femmes noires dans le débat public concernant les violences faites aux femmes.»

Présenté dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, l'évènement portera notamment sur les femmes immigrantes victimes d'abus.

À lire également: Rimouski célèbre le Mois de l'Histoire des Noirs en février

L'objectif est de tendre la main à ces femmes qui ne savent pas comment demander de l'aide, ou qui rencontrent des obstacles qui les empêchent de le faire.

«Il peut y avoir différents facteurs de vulnérabilité. On peut penser entre autres à la méconnaissance du système pour les personnes nouvellement immigrantes, ou encore à la barrière de la langue. On est là pour elles», commente Émilie Pelletier, responsable sociopolitique du CALACS de l'Est du BSL.