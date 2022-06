Le Syndicat canadien de la fonction publique (SFPQ), qui représente les préposés aux bénéficiaires du Bas-Saint-Laurent, a participé à une rencontre d'urgence, mercredi, avec le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le syndicat avait lancé un cri du coeur en mai dernier pour dénoncer une instabilité grandissante dans les CHSLD de la région, des horaires variables et une vague de démissions qui affectent la qualité des soins.



Le SFPQ se dit satisfait de cette rencontre et de l'écoute reçue de la part du cabinet du ministre.

Des séances de médiation sont prévues entre le SFPQ et le CISSS du Bas-Saint-Laurent les 22 et 23 juin, puis les 27 et 29 juin.

Le syndicat réclame la création de postes permanents.