Plus d'une personne sur trois sera âgée de 65 ans et plus d'ici 20 ans au Bas-Saint-Laurent.

Dans ses perspectives démographiques, l'Institut de la statistique du Québec prévoit que 34% des résidents du Bas-Saint-Laurent auront au moins 65 ans en 2040.



Lors de la plus récente mise à jour en 2021, le Bas-Saint-Laurent comptait déjà près de 28% d'aînés.

Seule la Gaspésie en compte encore plus avec 29% de personnes de 65 ans et plus.

La moyenne québécoise était de 20% en 2021.