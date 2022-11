Moisson Rimouski-Neigette rapporte que les recours à l'aide alimentaire ont augmenté de 30% dans la MRC depuis 2019, une hausse qui peut s'expliquer par l'inflation.

L'organisme confirme aussi une augmentation considérable des personnes qui ont recours au régime de rentes et aux pensions de vieilliesse au sein de sa clientèle.

En moyenne, Moisson Rimouski-Neigette procède maintenant à 550 dépannages par mois.

La directrice générale Marie-Ève St-Pierre partage que l'organisme tient bon, mais rencontre tout de même des difficultés financières:

« On doit acheter des denrées maintenant pour répondre à la demande, chose qu'on essayait d'éviter par le passé. On n'a plus le choix de se prévoir un budget d'achat et au prix que sont les denrées, ce n'est pas long que ce budget-là monte en flèche », explique-t-elle.

D'autre part, 25% des bénéficiaires de l'organisme sont des enfants et 63% sont des personnes qui vivent seules.