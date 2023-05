Les relations sont particulièrement tendues entre les élus de Sayabec et le syndicat des employés municipaux.

Lors d'une séance du conseil municipal animée, le maire Marcel Belzile et la plupart des conseillers ont réitéré leur pleine confiance en la directrice générale Chimène Ngomenda.



La direction et la majorité des élus sont à couteaux tirés avec le syndicat des employés municipaux alors que les négociations pour une nouvelle convention doivent débuter dans une dizaine de jours.



Les allégations d'harcèlement à l'endroit des employés rendues publiques par la présidente du syndicat Nathalie Courchesne ont mis le feu au poudre.



La déclaration du conseiller Frédéric Caron



''On a passé 5 directeurs jusqu'à madame Ngomenda. Madame est là, elle est bien en selle. On ne changera pas encore de directeur encore une fois. Pas à court terme sans avoir les preuves que l'on demande. Si madame crie après les employés, je pense qu'on est en mesure d'avoir des preuves mais on n'en a pas.''



De son côté, le maire Marcel Belzile déplore la publicité négative pour la municipalité de 1 800 habitants:



''Quand on fait ce qu'on est en train de faire là, on piétine. On fait parler de nous-autres. Pensez-vous que c'est ce qu'on veut de faire parler de nous autres de cette façon dans les médias? À Sayabec, du harcèlement et un climat de terreur. Voilà ce qu'on peut lire et entendre.''