Les élus de Rimouski présentent le plan stratégique de la Ville suite à la démarche de consultation citoyenne Rimouski 2030.

L'objectif de cette planification est de préciser les priorités pour les prochaines étapes du projet, en s'assurant qu'elles s'alignent avec celles de la population.

Le maire Guy Caron souligne que l'environnement, le logement, la mobilité durable, le développement économique, la culture et la participation citoyenne seront au centre des décisions.

«On peut continuer de gérer la ville, mais sans savoir où on va et ce que les citoyens veulent avoir, on risque de naviguer dans le ville. On a maintenant la vision que les Rimouskois nous ont donnée pour l'avenir», commente Guy Caron.

Près de 3 500 personnes ont été mobilisées durant la phase consultative de la démarche Rimouski 2030.