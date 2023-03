Les cours sont suspendus aujourd'hui à l'UQAR et au Cegep de Rimouski.

Dans les 2 cas, ce sont des étudiants et étudiantes qui bloquent l'accès aux deux institutions.

Pour l'UQAR, il y aurait suspension des cours pour le reste de la journée au campus de Rimouski.

Cependant, les cours déjà prévus à distance ainsi que les autres activités et services sont maintenus.

Les étudiants et étudiantes de l'UQAR et du Cegep manifestent contre la politique des stages qui sont toujours non rémunérés.

Ils ont aussi marché dans les rues autour des établissements scolaires.