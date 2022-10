Le directeur de la santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, a présenté son rapport sur les maladies à déclaration obligatoire (MADO) pour la période de 2010 à 2021.

Les résultats démontrent que 95% des 8000 MADO qui ont été recensées sont de nature infectieuse.

En excluant la COVID-19, la majorité (60%) des maladies contagieuses sont liées à des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).



Une montée préoccupante des ITSS a été observée jusqu'en 2019.

Leur nombre a diminué en 2020 et 2021, mais pas autant que l'aurait espéré la santé publique.

« On a des taux un peu moins élevés que ceux observés dans tout le Québec, mais ça reste préoccupant car on pensait avoir réussi à transmettre l'information et que ce soit suffisant pour que les gens se prévalent des services offerts », commente Dr Sylvain Leduc.

Parmi les maladies évitables par la vaccination, la coqueluche représente la moitié des déclarations.

En ce qui concerne la COVID-19, c'est durant la 3e vague du printemps 2021 que les hospitalisations ont atteint un sommet dans la région.

