L’équipe de football les Pionniers du Cégep de Rimouski entame une nouvelle saison avec beaucoup de fébrilité.

Le camp d’entraînement a débuté et l’entraîneur-chef, Kevin Nichols, se dit satisfait de ses recrues et de ses vétérans.

Après deux ans de pandémie, la nouvelle saison est marquée par un retour à une vie plus normale. Kevin Nichols croit que l’équipe en ressort d’autant plus soudée et motivée.

« Ça va être une équipe soudée, qui a du fun et qui travaille en équipe. Ce seront des victoires d’équipe. Défensivement, on va être très physique. Offensivement, je pense que ce sera une équipe surprise qui va progresser au courant de l’année et qu’il ne faut pas prendre à la légère. »

Kevin Nichols, entraîneur-chef des Pionniers Football

Huit joueurs en provenance de la France s’ajoutent au camp d’entraînement qui compte un total de 42 joueurs. Kevin Nichols est particulièrement heureux des efforts de recrutement à l’international. « Nos joueurs internationaux sont de bons joueurs, ils sont là pour les bonnes raisons et on est impressionné par leur engagement et leur réceptivité à être coaché. À date on est très satisfait. »

Le match d’ouverture sera lancé le 27 août. Les joueurs auront l’occasion de performer sur la nouvelle surface synthétique du stade au complexe sportif Guillaume-Leblanc.