Les professeurs de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) marquent la rentrée par une journée de grève.

Les 244 professeurs des campus de Rimouski et de Lévis profiteront de cette journée de débrayage pour se réunir en assemblée générale extraordinaire afin de se prononcer sur un mandat de grève générale illimitée.

En janvier dernier, les professeurs de l'UQAR adoptaient un mandat de grève à 94%, «une mobilisation sans précédent» selon le syndicat.

À ce moment, le président syndical, Marc-Denis Rioux, expliquait qu'il était difficile d'attirer du personnel.

«En étant l'université la moins payée au Québec et la moins supportée au niveau de la recherche et de l'administration pédagogique, on est désavantagés en partant. (...) En plus, on doit convaincre le personnel de s'installer en région donc, si les conditions ne sont pas attrayantes, on se tire dans le pied», avait-il confié à Noovo Info.

Malgré deux demi-journées de dérayages au dernier trimestre, le syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Rimouski affirme que les négociations n'ont que peu progressé.

Leur convention collective est échue depuis plus d'un an.

Ils réclament des conditions de travail semblable à celles de leurs homologues d'universités comparables, comme l'Université du Québec à Chicoutimi ou l'Université Laval. Le salaire demeure un enjeu.

La grève de mardi touche uniquement les professeurs; les cours qui sont donnés par des chargés de cours auront lieu.