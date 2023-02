Les professeurs de l'UQAR adoptent un mandat de grève à 94%, une mobilisation sans précédent selon le syndicat.

Plus des deux tiers de ses membres ont participé au vote lors de l'assemblée générale extraordinaire la semaine dernière.

Les enseignants se disent épuisés en raison des heures de travail qui s'accumulent et des responsabilités toujours croissantes.

Le président syndical Marc-Denis Rioux ajoute qu'il est difficile d'attirer le personnel dans les conditions actuelles:

« En étant l'université la moins payée au Québec et la moins supportée au niveau de la recherche et de l'administration pédagogique, on est désavantagés en partant. (...) En plus, on doit convaincre le personnel de s'installer en région donc, si les conditions ne sont pas attrayantes, on se tire dans le pied », explique-t-il.

Pour l'instant, aucune date de grève n'a été fixée.